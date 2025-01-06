В Студенках реконструируют школьный спортзал, где рухнула крыша

06.01.2025 | 14:49

В селе Студенки Белинского района продолжается реконструкция школьного спортзала, в котором в 2023 году рухнула крыша. В понедельник, 6 января, объект посетил и. о. министра образования региона Алексей Фомин.

«На сегодняшний день общий объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 95%. Завершены работы по грунтованию внутренних стен, также рабочие приступили к чистовой отделке стен. Уже сегодня планируется завершить монтаж полов в спортивном зале», - сообщили в пресс-службе областного минобра.

Здание, возведенное в 1973 году, требовало капремонта. При его проведении и случилось ЧП, причиной которого сочли нарушение индивидуальным предпринимателем норм строительства.

На объекте сразу же ввели режим ЧС. В министерстве образования пообещали, что восстановительные работы проведут до 1 сентября 2023 года, занятия возобновятся, но спортзал останется закрытым, его отремонтировать не успеют.

Однако планы изменились, учреждение так и не открыли. На это 9 июля 2024-го на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась местная жительница Юлия Д.: «Школу закрыли, дети ездят учиться в соседнее село на 3 автобусах ежедневно. Никакого ремонта не ведется».

Представитель администрации Белинского района тогда пояснил ей, что проектно-сметная документация на реконструкцию спортзала проходит проверку, ремонт планируется начать в августе.

В сентябре на портале госзакупок состоялся конкурс на проведение реконструкции помещения. На торги была подана только 1 заявка, ее признали соответствующей требованиям. Победитель взялся выполнить работы за 30 млн 755 тыс. 801 рубль 57 копеек в срок до 27 марта 2025 года.