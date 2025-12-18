ГИА-2025: названы школы региона с высокой культурой оценивания

В Рособрнадзоре подвели итоги государственной итоговой аттестации школьников в прошлом учебном году. Пензенская область вошла в число лидеров рейтинга по качеству и объективности.
«Экзаменационная кампания в регионе прошла в штатном режиме, без нарушений информационной безопасности и общественного порядка», - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время видеоконференции с пензенским министром образования Алексеем Фоминым.
Особое внимание уделяли обеспечению прозрачности и объективности экзаменов. Все пункты, где проводились испытания, были оснащены современным оборудованием, включая металлодетекторы, системы подавления сигналов мобильной связи и онлайн-видеонаблюдение.
«Контроль осуществлялся сотрудниками Управления по надзору и контролю в сфере образования, аккредитованными общественными наблюдателями, включая представителей родительской общественности, а также региональным ситуационным центром», - уточнили в областном минобре.
Анзор Музаев отметил, что 4 учебных заведения Пензы получили знак качества «Высокие образовательные результаты»: Губернский лицей, гимназии № 13, 44, «Максимум».
Еще 12 заведений удостоились знака качества «Высокая культура оценивания»: гимназии № 1, 4, 6, «САН», лицей № 55, школы № 74 и 79, «Академия Ростум» в Пензе, а также школы № 2 и 8 в Каменке, № 2 в Никольске и школа с. Бикмурзино Неверкинского района.
При этом уменьшилось число учреждений с низкими результатами всероссийских проверочных работ, которые проводятся для мониторинга уровня и качества подготовки детей.
