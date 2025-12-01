Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области стартовал прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году. Подать документы необходимо до 1 февраля.
К участию в государственной итоговой аттестации могут быть допущены:
- обучающиеся по программам среднего общего образования;
- осваивающие аналогичные программы в форме самообразования или семейного образования, а также обучающиеся по программам, не имеющим государственной аккредитации.
На сдачу ЕГЭ подают заявки:
- учащиеся - в свои школы;
- экстерны - в школы по выбору;
- выпускники прошлых лет, а также лица, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и не имеющие среднего общего образования, - в Институт регионального развития Пензенской области на Попова, 40, или в управление образования по месту жительства.
Заявление могут подать сами будущие участники или их родители при наличии паспорта и доверенности (при необходимости).
Лица с ограниченными возможностями здоровья должны приложить к заявлению рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалиды - справку, подтверждающую их состояние, а также рекомендации ПМПК (при необходимости создания специальных условий).
Выпускники прошлых лет при подаче заявлений предъявляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, уточнили в пресс-службе регионального минобра.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2026-м пройдет с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу или химию.
Новости по теме
- 3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение
- Вход в школы планируют осуществлять по биометрии
- Еще одну школу на ул. Рахманинова в Пензе ждет капремонт
- Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28
- На ремонт 1-го корпуса гимназии «САН» выделили более 150 млн рублей
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28
- В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры
- В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу
- ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности
Последние новости
- 3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение
- Утвержден список программ в вузах, по которым ограничат число платных мест
- ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности
- Объяснена причина смещения основного периода сдачи ЕГЭ
- В селе Студенки завершился капремонт школы
- В Пачелме ученики вернулись в отремонтированную школу № 1
- Владимир Путин поручил поддержать авторитет учителей физкультуры
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!