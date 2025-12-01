Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ

01.12.2025 | 12:33

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области стартовал прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году. Подать документы необходимо до 1 февраля.

К участию в государственной итоговой аттестации могут быть допущены:

- обучающиеся по программам среднего общего образования;

- осваивающие аналогичные программы в форме самообразования или семейного образования, а также обучающиеся по программам, не имеющим государственной аккредитации.

На сдачу ЕГЭ подают заявки:

- учащиеся - в свои школы;

- экстерны - в школы по выбору;

- выпускники прошлых лет, а также лица, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и не имеющие среднего общего образования, - в Институт регионального развития Пензенской области на Попова, 40, или в управление образования по месту жительства.

Заявление могут подать сами будущие участники или их родители при наличии паспорта и доверенности (при необходимости).

Лица с ограниченными возможностями здоровья должны приложить к заявлению рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалиды - справку, подтверждающую их состояние, а также рекомендации ПМПК (при необходимости создания специальных условий).

Выпускники прошлых лет при подаче заявлений предъявляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026-м пройдет с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу или химию.