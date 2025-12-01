3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение

В среду, 3 декабря, в Пензенской области, как и в других регионах России, 11-классники будут писать итоговое сочинение или изложение, которые являются допуском к государственной итоговой аттестации.
Процедуру организуют в 255 учебных заведениях, 4 935 человек примут участие в сочинении, 62 - в изложении, уточнили в областном минобре.
Последнее предусмотрено для детей с инвалидностью, ограниченными физическими или психическими возможностями, выпускников закрытых учебных учреждений с исправительным уклоном или тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.
На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут.
Что касается сочинения, то тематических разделов, как обычно, 3: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Каждый раздел представлен 2 темами, то есть всего их 6. Ученику нужно выбрать только 1.
За текст по-прежнему выставляется зачет/незачет.
4 февраля и 8 апреля школьникам, получившим незачет или удаленным из аудитории из-за нарушения дисциплины, предоставят возможность выполнить работу еще раз. В эти же дни написать сочинение смогут те, кто отсутствовал по уважительной причине.
В прошлом году 99,2% 11-классников справились с заданием с первого раза.
