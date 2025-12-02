Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить

02.12.2025 | 08:22

В России планируют продлить эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы. Соответствующий законопроект одобрили для рассмотрения в первом чтении в Госдуме РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, девятиклассники, решившие поступать в колледжи и техникумы, будут сдавать два ОГЭ вместо четырех.

Эксперимент запустили в 2025-м. Авторы инициативы отметили хорошие результаты.

«Количество выпускников девятых классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40 процентов: с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году», - указывается в пояснительной записке.

Теперь эксперимент предложили продлить до конца 2029-го. Список регионов-участников расширится. Пензенская область пока не вошла в этот перечень.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о бесплатном профобучении девятиклассников, которые не сдали ОГЭ.