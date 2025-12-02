Учеба

Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить

Печать
Telegram

В России планируют продлить эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы. Соответствующий законопроект одобрили для рассмотрения в первом чтении в Госдуме РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, девятиклассники, решившие поступать в колледжи и техникумы, будут сдавать два ОГЭ вместо четырех.

Эксперимент запустили в 2025-м. Авторы инициативы отметили хорошие результаты.

«Количество выпускников девятых классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40 процентов: с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году», - указывается в пояснительной записке.

Теперь эксперимент предложили продлить до конца 2029-го. Список регионов-участников расширится. Пензенская область пока не вошла в этот перечень.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о бесплатном профобучении девятиклассников, которые не сдали ОГЭ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети