Снижение ставки ЦБ положительно скажется на фондовом рынке

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью каналу «Россия 1» отметил, что снижение ключевой ставки Банка России окажет положительное влияние на фондовый рынок.
По его словам, дальнейшее уменьшение ставки создаст благоприятные условия для увеличения инвестиций.
«Мы надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок», - сказал глава ВТБ. Банки будут следовать за изменениями ключевой ставки Центрального банка, добавил он.
24 октября совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - с 17% до 16,5%. Несмотря на это, уровень инфляции по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении, и Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику для достижения своих целей по инфляции.
