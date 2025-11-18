Объяснена причина смещения основного периода сдачи ЕГЭ

18.11.2025 | 20:12

В 2026 году сроки сдачи ЕГЭ в основной период сдвинутся. И так теперь будет всегда. В чем причина, объяснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, расписание экзаменов синхронизировано с решением Минпросвещения РФ о сроках окончания учебного года.

«С 2026 года экзамены будут начинаться не ранее 1 июня. Это даст школам возможность спокойно провести последние звонки, а выпускникам - несколько дополнительных дней для подготовки», - заявил Анзор Музаев во время Всероссийской встречи с родителями в понедельник, 17 ноября.

При этом результаты успеют обработать в срок, позволяющий подать документы в вузы, заверил он.

Ранее сообщалось, что основной период экзаменационной кампании пройдет с 1 по 19 июня по графику:

- 1 июня (понедельник) - история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) - русский язык;

- 8 июня (понедельник) – математика базового уровня, профильного уровня;

- 11 июня (четверг) - обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) - биология, география, иностранные языки (письменная часть);

- 18 июня (четверг) - иностранные языки (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) - иностранные языки (устная часть), информатика.

В 2022 году пензенские школьники активно просили перенести дату последнего звонка (25 мая) из-за того, что на следующий день, 26-го числа, были назначены экзамены по литературе, географии и химии. На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» появилось многократно повторенное с разных аккаунтов сообщение с соответствующей просьбой, однако дату оставили неизменной.