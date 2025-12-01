В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования

По предварительным оценкам ВТБ, розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 году выдача кредитов может составить порядка 12,7 * трлн рублей, что на 32% превысит планируемый результат 2025-го. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.
В 2025 году, по оценке ВТБ, выдачи кредитов физлицам в России составят менее 10 трлн рублей - на четверть ниже, чем в 2024-м. Более 60% из них составят ипотека и автокредиты: 4,2 трлн и 1,8 трлн рублей соответственно. На кредиты наличными придется порядка 3,6 трлн. Объем розничного кредитного портфеля на рынке по итогам года увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн. Основным драйвером его роста станут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.
В 2026 году положительную динамику выдач на рынке эксперты ВТБ прогнозируют по большинству направлений розницы: примерно на четверть - по ипотеке, на 55% - по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут сопоставимый с текущим годом результат. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%.
«Розничное кредитование прошло фазу «оздоровления»: во втором полугодии 2025 г. мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 г. Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров «семейной» ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный», - отметил Алексей Охорзин.
Новости по теме
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Определены тренды банковских программ лояльности в 2026 году
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
- Средний «чек» мошенников снизился в 4 раза
- Чеширский Кот и Матроскин: названы любимые животные-персонажи россиян
Последние новости
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
- Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
- В Пензенской области в октябре подорожали обручальные кольца
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!