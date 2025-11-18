ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности

Варианты ЕГЭ в разных регионах не различаются по уровню сложности, он везде одинаков, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Всероссийской встречи с родителями в понедельник, 17 ноября.
Он уточнил, что задания разрабатывают эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), нейросети в этом не задействуют.
«Нынешний уровень развития нейросетей не позволяет доверить им эту работу», - отметил Анзор Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что ИИ используется для выявления нарушений на экзамене, анализа почерков участников ЕГЭ и авторов итогового сочинения.
Что касается вопроса об отмене ЕГЭ, то «на сегодняшний день никакой жизнеспособной альтернативы этой системе поступления в вузы не предложено», констатировал Музаев, подчеркнув, что ЕГЭ должен совершенствоваться вместе с технологиями.
