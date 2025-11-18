Учеба

ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности

Печать
Telegram

Варианты ЕГЭ в разных регионах не различаются по уровню сложности, он везде одинаков, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Всероссийской встречи с родителями в понедельник, 17 ноября.

Он уточнил, что задания разрабатывают эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), нейросети в этом не задействуют.

«Нынешний уровень развития нейросетей не позволяет доверить им эту работу», - отметил Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что ИИ используется для выявления нарушений на экзамене, анализа почерков участников ЕГЭ и авторов итогового сочинения.

Что касается вопроса об отмене ЕГЭ, то «на сегодняшний день никакой жизнеспособной альтернативы этой системе поступления в вузы не предложено», констатировал Музаев, подчеркнув, что ЕГЭ должен совершенствоваться вместе с технологиями.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети