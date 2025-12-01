Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми

Молодые банки, созданные маркетплейсами, все сильнее конкурируют с классическими, но компромисс в этом споре обязательно будет найден, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», - сказал Андрей Костин.
По его словам, Россия - единственная страна, где платформам разрешено иметь собственные банки: «В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Несмотря на конкуренцию, Андрей Костин относится к новым игрокам спокойно. Единственный нюанс - «должен быть равный подход», подчеркнул глава ВТБ.
В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. «Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишенными денег? Тут нужны регуляторные меры», - пояснил он свою инициативу.
Что касается сотрудничества, пока есть серьезные расхождения в позициях для создания крепких альянсов.
Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает не покупать онлайн. «Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», - заключил он.
Новости по теме
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Определены тренды банковских программ лояльности в 2026 году
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
- Средний «чек» мошенников снизился в 4 раза
Последние новости
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
- Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!