Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми

Молодые банки, созданные маркетплейсами, все сильнее конкурируют с классическими, но компромисс в этом споре обязательно будет найден, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», - сказал Андрей Костин.

По его словам, Россия - единственная страна, где платформам разрешено иметь собственные банки: «В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Несмотря на конкуренцию, Андрей Костин относится к новым игрокам спокойно. Единственный нюанс - «должен быть равный подход», подчеркнул глава ВТБ.

В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. «Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишенными денег? Тут нужны регуляторные меры», - пояснил он свою инициативу.

Что касается сотрудничества, пока есть серьезные расхождения в позициях для создания крепких альянсов.

Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает не покупать онлайн. «Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», - заключил он.

Источник — фото предоставлено ВТБ
