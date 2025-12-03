На форуме «Россия зовет!» обсудили инвестиции и управление капиталом

03.12.2025 | 12:48

Глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста стали ключевыми темами макроэкономической сессии в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Участники дискуссии - представители власти, бизнеса и финансового сектора - сошлись во мнении, что для ускорения развития необходимы новые подходы к регулированию, стимулированию инвестиций и управлению капиталом.

Ключевая ставка

Дискуссия началась с обсуждения ключевой ставки. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что частный бизнес видит взаимосвязь: выше ключевая ставка - ниже инвестиции, ниже потенциал экономики. «Где ошибка в такой логике?» - спросил он у регулятора.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такая логика работает, только если есть свободная рабочая сила, тогда дешевое финансирование приводит к росту потенциала экономики. При этом она призвала не сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке и процентным платежам. «Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», - отметила Эльвира Набиуллина. Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что ключевая ставка в нынешней ситуации - одно из средств борьбы с инфляцией. «Поэтому выживаем пока при этой ставке», - резюмировал он.

Наращивание госдолга или рост НДС

Говоря о госдолге, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в среднесрочном прогнозе он не должен превышать 20% ВВП и Минфин против его наращивания с текущих 15%. «Если мы будем наращивать госдолг, то экономика будет расти менее высокими темпами, чем если мы изымем деньги через налог. НДС - наиболее безболезненный налог. Он включается в цену, но в условиях денежно-кредитной политики мы не заметим изменения этого налога», - пояснил Силуанов.

Курс рубля

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин заявил, что динамика курса рубля - результат изменений в российской экономике и на валютном рынке. В частности, работает бюджетное правило; вырос несырьевой экспорт; появились новые статьи валютных поступлений - такие как майнинг криптовалют; сократился импорт. Одновременно реализуется политика «обеления» экономики: сокращение теневого спроса на валюту также работает на укрепление курса.

Базель должен быть разрушен

Горячая дискуссия развернулась вокруг антициклических надбавок для банков. Глава ЦБ напомнила, что с точки зрения регулятора эти надбавки нужны, чтобы защитить права вкладчиков и кредиторов. «Это не базельское изобретение. Это тысячелетняя мудрость - откладывать в тучные годы, чтобы не голодать в тощие годы», - отметила она.

Глава ВТБ отметил, что эта система уже не дает ожидаемого результата ни в Европе, ни в США. «Я раньше вообще считал, что Базель должен быть разрушен; теперь я вижу, что он умирает сам во всем мире», - заявил он. «У нас столько национальной специфики, что Базель уже не подходит... Вместо Базеля создадим свой - Воронеж», - предложил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.