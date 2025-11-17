В Пачелме ученики вернулись в отремонтированную школу № 1

В Пачелме завершился капитальный ремонт школы № 1, расположенной на улице Кирова. Срок сдачи объекта был сорван по вине подрядчика.
Работы начались в марте. С тех пор здесь обновили актовый зал, пищеблок, учебные классы, провели модернизацию систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции.
В кабинетах информатики, физики и химии появились современные специализированная мебель и оборудование, педагоги получили персональные компьютеры. Материально-техническую базу кабинетов ОБЖ и технологии дополнили.
По данным регионального министерства образования, сейчас в школе занимаются более 400 ребят, работают 25 учителей.
Изначально основной ремонт в здании необходимо было выполнить до 25 августа, систему отопления предстояло обновить до 15 сентября. Однако подрядчик затянул срок сдачи.
Вся эта ситуация дико напрягает и учеников, и учителей, вынужденных ютиться в другой школе во вторую смену. А еще есть сельские ребятишки, которые приезжают домой теперь в 5-6 часов вечера, а на улице с каждым днем все темнее становится. Плюс страдает сам процесс обучения. Очень хочется вернуться в родную школу», - жаловалась одна из жительниц Пачелмы в начале октября.
Представитель районной администрации тогда заверил ее, что работы будут завершены к 20 октября, но и это не сбылось.
Затянувшимся ремонтом учреждения заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство побывало на месте с проверкой. Директору школы и руководителям коммерческих организаций внесли представления. Также по итогам визита образовательное учреждение направило подрядчикам претензии о выплате штрафа и неустойки.
