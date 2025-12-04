Озвучен триггер для инвестиционного ускорения России

04.12.2025 | 12:36

Экономика переходит к интенсивной модели роста, внутренний инвестор - к зрелым стратегиям, а «сжатая пружина» рынка - к потенциальному рывку. На пленарной сессии форума «Россия зовет!» эксперты отметили, что привычка россиян «зарабатывать на деньгах» становится новой нормой, средства уходят с депозитов в инвестиции, а рынок готовится к волне IPO и масштабному притоку капитала.

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что после двух лет ускоренного роста экономика закономерно перешла к более сбалансированной динамике около 1% - это не торможение, а переход к интенсивной модели развития.

«Прежние драйверы исчерпаны, следующий этап - это производительность, технологии, цифровизация и искусственный интеллект», - отметил он.

Прибыли компаний стабилизировались на уровне 10-15%, рынок труда остается перегретым, а высокая ключевая ставка сдерживает часть инвестиционных проектов. Однако IT-сектор и инфраструктурные инициативы - от ВСМ Москва - Санкт-Петербург до дальневосточных промышленных кластеров - продолжают расти, формируя новые точки экономической активности, уточнили в пресс-службе ВТБ.

Эксперты отметили, что меняется и структура сбережений россиян. Уровень накоплений вырос с 4% до 8%, а доходы по депозитам все чаще перераспределяются в фонды денежного рынка, облигации и другие инструменты. Сергейчук сообщил, что более 10 компаний готовятся к выходу на IPO в 2026 году, что сопоставимо с лучшими годами для российского рынка. Дополнительным стимулом стало поручение Президента России о запуске специальной программы IPO.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что российский рынок за последние годы прошел фундаментальную трансформацию. Количество частных инвесторов достигло 40 миллионов - почти половины трудоспособного населения страны. «Рынок сегодня как сжатая пружина, готовая к рывку, когда появятся нужные триггеры», - пояснил он.

Переток средств из депозитов в недвижимость, облигации и коллективные инвестиции показывает, что финансовая модель поведения становится все более зрелой. Чебесков выделил коллективные инвестиции как главный инструмент следующего этапа роста: все больше инвесторов переходят от попыток угадывать рынок к долгосрочным стратегиям через биржевые фонды и инструменты с низкими комиссиями.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков подчеркнул, что ключевой задачей ближайших лет остается расширение инвесторской базы. В 2025 году владельцы депозитов получат около 9,5 трлн рублей процентного дохода, но более 90% этих средств вернутся на депозиты.