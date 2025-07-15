В Пензе оштрафовали фирму, чей руководитель дал взятку чиновнику

15.07.2025 | 13:22

Пензенскую компанию, от имени которой дали взятку сотруднику управления муниципального имущества, оштрафовали на значительную сумму.

Преступление совершил 53-летний руководитель фирмы. Мужчина по договору аренды получил расположенный в Пензе земельный участок площадью 3 050 кв. м, который разрешено использовать под паркинг, и построил там 5-этажное нежилое здание и торговые павильоны.

Нарушение выявили сотрудники управления муниципального имущества. Они указали пензенцу на необходимость использовать землю строго в соответствии с целевым назначением. Тот решил избавиться от проблемы с помощью взятки: 17 января этого года он передал работнику управления 500 000 рублей, рассчитывая на заключение договора купли-продажи участка без устранения нарушения.

В момент передачи денег руководителя задержали. Мужчину осудили, ему назначили штраф в размере 1 500 000 рублей. Деньги, которые он вручил в качестве взятки, конфисковали в доход государства.

Помимо руководителя, наказали саму компанию.

«Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 500 тыс. рублей. Штраф уплачен», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.