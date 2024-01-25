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Учеба

В 2023 году пензенские выпускники устремились в Москву и Мордовию

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В четверг, 25 января, в Татьянин день, или День студента, Пензастат раскрыл количество студентов, которые в настоящее время проходят обучение в вузах и колледжах области.

В 2023-2024 учебном году насчитывается 30,7 тыс. студентов высших учебных заведений. В их числе - 15,9 тыс. юношей и 14,8 тыс. девушек.

В средних специальных учебных заведениях учатся 31,9 тыс. человек - 17 тыс. юношей и 14,9 тыс. девушек.

Юные жители области часто выбирают другие регионы для получения образования. В январе-ноябре 2023-го наиболее популярными стали Москва и Московская область (туда отправились 52,4% выпускников, за тот же период 2022-го - 45,6%), Мордовия (30,1%, в 2022-м - 19,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (16,2% и 18,4% соответственно), Саратовская область (11,6% и 19,4%), Самарская (8% и 10,2%) и Нижегородская области (3,8% и 5,1%).

Кроме того, в высшие и средние учебные заведения Пензенской области поступают молодые люди из других регионов РФ, а также иностранцы.

«Приезжают учиться в основном жители близлежащих территорий: Саратовской, Самарской областей, Республики Мордовия и Ульяновской области. Среди иностранных студентов наибольшую долю составляли граждане Таджикистана (51,3%), Индии (29,0) и Туркменистана (3,8%)», - подсчитали в Пензастате.

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