В Пензастате назвали районы - лидеры по убыли населения

09.07.2024 | 08:55

В Пензе естественная убыль населения в 2023 году составила 2 996 человек. Это меньше, чем в 2022-м - 3 429. Такие данные опубликовал Пензастат.

Согласно исследованию, всего в прошлом году в регионе естественная убыль населения составила 10 170 человек (11 164 - в 2022-м). Наибольший показатель зарегистрирован в областном центре.

Убыль в Кузнецке - 531, в Заречном - 415.

Среди районов по показателю лидируют Каменский (594), Сердобский (574), Никольский (375), Нижнеломовский (365), Кузнецкий (363), Белинский (330).

Наименьший показатель убыли населения зафиксировали в Вадинском районе (100), а также в Наровчатском (103), Камешкирском (113) и Спасском (113).

В 2023 году в Пензенской области умерло 18 419 человек (19 600 - в 2022-м), в их числе 42 ребенка до года (37). На свет появилось 8 249 малышей (8 436).