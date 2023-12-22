В Пензе для младшеклассников организуют дежурные группы

22.12.2023 | 13:58

В Пензе на время каникул (до 29 декабря) организуют дежурные группы для младшеклассников. Об этом сообщили в городском управлении образования.

Уточняется, что детей будут принимать в заявительном порядке.

Группы должны работать «со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения инфекционных заболеваний», говорится на официальном сайте управления.

Те же требования необходимо неукоснительно соблюдать и в период новогодних представлений для детей. Ученики и педагоги с признаками заболевания, а также родители в целом допускаться не будут. В каждом классе организуют свое мероприятие, объединение коллективов не рекомендуется.

Между праздничными мероприятиями следует проветривать помещения и проводить влажную уборку залов, вестибюлей, гардеробных, рекреаций, санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Досрочные каникулы стартуют 25 декабря. Детей решено распустить на отдых из-за высокого уровня заболеваемости. Возвращаться в школу ученикам предстоит 9 января.