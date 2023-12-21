В Пензенской области зимние каникулы начнутся досрочно

21.12.2023 | 14:22

В Пензенской области объявлены досрочные зимние каникулы. Об этом стало известно в четверг, 21 декабря, на брифинге в региональном правительстве.

Ученики начнут отдыхать с 25 декабря. Возвращаться в школу нужно будет 9 января.

Решение было принято по рекомендации областного управления Роспотребнадзора.

«Это снизит нагрузки на стационары и первичное звено и поможет снизить заболеваемость среди взрослого населения», - отметила замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

Что касается колледжей, то они продолжат работать в обычном режиме, там уже идут сессии, уточнил министр образования Алексей Комаров.

Изначально планировалось, что каникулы стартуют 30 декабря, однако из-за высокого уровня заболеваемости сроки решили сдвинуть.

По данным на 19 декабря, из-за ОРВИ распущены 428 классов в 102 школах и 36 групп в 21 детском саду. Полностью закрыты 4 образовательные организации - школы в Городищенском и Сосновоборском районах, а также сады в Пачелмском и Шемышейском.

Из-за внебольничных пневмоний расформированы 30 классов в 23 школах и 7 групп в 7 детсадах. По коронавирусу на карантин отправлены 3 класса в 1 школе Каменского района.

Досрочные каникулы вводились в регионе уже не раз. В прошлом году, к примеру, их старт был объявлен 21 декабря. Тогда на карантин были закрыты 18 образовательных организаций - 14 школ и 4 детсада.