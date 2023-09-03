Пензенским школьникам полезно заниматься у окна

03.09.2023 | 14:57

В Пензенской области начался новый учебный год. Специалисты Роспотребнадзора приурочили к празднику рекомендации по организации рабочего места школьника. Если следовать правилам, можно сохранить здоровье ребенка, пока он занимается.

Стол ученика нужно поставить у окна. Высота должна составлять от 52 до 60 сантиметров, в зависимости от роста ребенка. Рекомендуется выбирать этот предмет мебели с матовой поверхностью (так как блики от полировки утомляют глаза), нейтрального цвета.

При размещении ребенка за рабочим столом стул задвигается так, чтобы при опоре на спинку между грудью и столешницей помещалась ладонь школьника. На рабочее место необходимо установить лампу мощностью 60 Вт. Располагается она слева (для правшей) или справа (для левшей).

В вечернее время нужно включать дополнительное освещение, одной настольной лампы будет недостаточно.

На столе в пределах досягаемости можно разместить этажерку или полку для книг, тетрадей, органайзер, подставку для учебников.

«Если места совсем мало, можно организовать полноценное рабочее пространство установив откидной стол, маленький угловой стол либо стол-трансформер, позволяющий расширять рабочую поверхность и в соответствии с необходимостью менять высоту ножек», - отметили специалисты.

Не следует забывать и о свободном пространстве недалеко от рабочего места. Во время выполнения уроков ребенку необходимо прерываться на динамические разминки каждые 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах начнут действовать обновленные государственные образовательные стандарты. Теперь модуль «Начальная военная подготовка» станет обязательным. Также введут внеурочный курс «Первая помощь». На занятиях ученики 10-11-х классов научатся перевязывать раны и проводить реанимацию. С 6-го класса в занятиях детей появится новое направление - профориентация.

Кроме того, у школьников прибавится обязанностей. Теперь они в рамках трудового воспитания будут убирать классы, работать на пришкольных участках, высаживать деревья и выполнять другую работу.