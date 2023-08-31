Изменения в законах коснутся школьников, пенсионеров, инвалидов

31.08.2023 | 10:08

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в ряде законов. Они затронут школьников, пенсионеров, инвалидов, а также сферу медицинских услуг.

С первого дня осени во всех школах страны будут действовать обновленные государственные образовательные стандарты. Теперь модуль «Начальная военная подготовка» станет обязательным.

Также введут внеурочный курс «Первая помощь». На занятиях ученики 10-11-х классов научатся перевязывать раны и проводить реанимацию.

С 6-го класса в занятиях детей появится новое направление - профориентация.

Кроме того, у школьников прибавится обязанностей. Теперь они в рамках трудового воспитания будут убирать классы, работать на пришкольных участках, высаживать деревья и выполнять другую работу.

Изменится и жизнь пенсионеров. Гражданам старше 80 лет фиксированную часть выплат увеличат вдвое: с 7 567 руб. до 15 134.

«Индексация пенсий на федеральном уровне с 1 сентября не предусмотрена. Однако отдельные категории граждан, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на денежную прибавку», - пишет «Парламентская газета».

Перерасчет пособия также будет сделан и для тех граждан, кто завершил свою трудовую деятельность в августе или кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности.

С 1 сентября родителям детей-инвалидов позволят копить неиспользованные дополнительные выходные.

Согласно закону, им положено 4 оплачиваемых дня в месяц, однако граждане не всегда их берут. В таком случае выходные «сгорают». Теперь закон позволяет переносить их на следующий месяц. По новым правилам можно накопить до 24 таких дней и сразу их использовать.

С 1 сентября в законодательстве появится понятие сопровождаемого проживания. Такие услуги будут предоставляться инвалидам 2-й группы и выше. Они включают в себя реабилитацию, абилитацию, формирование навыков самообслуживания.

Заниматься этим станет персональный ассистент. Он поможет в том числе получить образование или вести трудовую деятельность.

Продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки, все зависит от состояния опекаемого.

Также с 1 сентября платные медицинские услуги окажут по новым правилам.

«В списке анонимная медицинская помощь; индивидуальное медицинское наблюдение, если для этого нет показаний - обследование и госпитализация не по назначению врача, а по собственному желанию и так далее», - перечисляет «Парламентская газета».

С 1-го числа проверкой газового оборудования в многоквартирных домах займется одна компания.

Управляющие организации и ТСЖ должны будут заключить договоры с газораспределительной организацией. С той же организацией обязали заключать договоры и собственников, нанимателей жилья.

В первый день осени вступят в силу новые правила согласования облика архитектурно-строительного объекта капитального строительства. Согласно документу, собственникам придется согласовывать цвет оконных рам, установку решеток на окнах и кондиционеров на фасадах, иных элементов, меняющих облик здания, с органами местного самоуправления.

Также закон пойдет навстречу гражданам в процедуре банкротства. Теперь подать заявление на признание банкротом в упрощенном порядке смогут люди с долгами от 25 000 до 1 млн руб. Изменения коснутся пенсионеров и родителей, которые получают пособие на ребенка.

Оформить банкротство им позволят, если при реализации их имущества невозможно полностью погасить долг и в отношении них не был исполнен выданный менее года назад исполнительный документ.

«Кроме того, по новому закону повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно будет через пять лет, а не через десять, как это было предусмотрено раньше», - уточняет «Парламентская газета».