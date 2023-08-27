В Пензе хотят проводить в школах уроки доброты

27.08.2023 | 10:44

В Пензе школьников хотят научить контакту с бездомными животными. Проект называется «Уроки доброты».

Мастер-класс по проведению таких занятий организовали волонтеры центра помощи бездомным животным. Предполагается, что на уроках будут рассказывать о причинах агрессии собак по отношению к людям, о безопасном общении и взаимодействии с четвероногими.

«Если уроки доброты будут обращены непосредственно к контакту с животными, соблюдая все требования по безопасности в рамках образовательного процесса, то они обязательно пойдут на пользу нашим детям. Я вижу, что в городе Пензе данный проект будет жить и помогать детям становиться добрее», - привели в управлении образования города слова начальника Аллы Марковой.

Похожий проект хотят внедрить и в Заречном.

В Пензе увеличивается количество бездомных собак. Горожане в соцсетях отмечают, что видят стаи в том числе в районе школ и беспокоятся о безопасности детей. Городские власти в ответах им предлагают оставить заявку на отлов. Известно, что после стерилизации к уху собаки крепят специальный чип и выпускают туда, откуда забрали.