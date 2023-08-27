В Пензе хотят проводить в школах уроки доброты

В Пензе школьников хотят научить контакту с бездомными животными. Проект называется «Уроки доброты».
Мастер-класс по проведению таких занятий организовали волонтеры центра помощи бездомным животным. Предполагается, что на уроках будут рассказывать о причинах агрессии собак по отношению к людям, о безопасном общении и взаимодействии с четвероногими.
«Если уроки доброты будут обращены непосредственно к контакту с животными, соблюдая все требования по безопасности в рамках образовательного процесса, то они обязательно пойдут на пользу нашим детям. Я вижу, что в городе Пензе данный проект будет жить и помогать детям становиться добрее», - привели в управлении образования города слова начальника Аллы Марковой.
Похожий проект хотят внедрить и в Заречном.
В Пензе увеличивается количество бездомных собак. Горожане в соцсетях отмечают, что видят стаи в том числе в районе школ и беспокоятся о безопасности детей. Городские власти в ответах им предлагают оставить заявку на отлов. Известно, что после стерилизации к уху собаки крепят специальный чип и выпускают туда, откуда забрали.
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