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Учеба

Качество образования в Пензе и районах области признали одинаковым

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В Пензенской области выпускники сдали ЕГЭ не хуже и не лучше, чем их ровесники в других регионах России. Однако в целом результат все же выше среднего по стране.

Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом.

В 2023 году в регионе 57 стобалльников (в 2022-м было 32, в 2021-м - 25 чел.).

По словам Алексея Фомина, эти звездочки - из разных районов области. На высший балл экзамен сдали выпускники из Пензы, Заречного, Кузнецка, Бессоновского, Каменского, Сосновоборского, Никольского, Пензенского, Лопатинского, Мокшанского и Земетчинского районов.

«Такого, что ближе к центру собираются стобалльники, нет. Уровень качества образования в области как образовательном пространстве приблизительно един», - заявил он.

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