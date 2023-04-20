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Учеба

Оператор Tele2 вручил стипендии пензенским студентам

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19 апреля в Пензенском госуниверситете подвели итоги конкурса студенческих проектов, посвященных развитию телеком-отрасли. В финале эксперты выбрали пять лучших идей. Их авторы получили стипендии от компании Tele2, разделив между собой общий призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Конкурс проводился в регионе впервые. Принять участие в нем мог любой желающий студент очной формы обучения. На выбор было предложено три темы: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего» и «Новые применения телекома». Все они были направлены на совершенствование цифрового образования и разработку полезных digital-сервисов.

Было подано 226 заявок, причем самой популярной темой оказалась «Зумеры&Tele2», подразумевающая разработку нестандартных проектов, которые поддержат интересы молодого поколения и помогут сделать зумеров приверженцами бренда.

В финал вышли 8 участников, которые защищали свои проекты перед экспертной комиссией. Ее членами были представители пензенского филиала Tele2 и профессорско-преподавательского состава.

После обсуждения комиссия выбрала 5 лучших проектов. Подводя итоги финального этапа, директор пензенского филиала Tele2 Александр Атякшев отметил их высокий уровень: «Студенты проявили серьезный интерес и представили на конкурс хорошо проработанные проекты, которые демонстрируют отличное понимание телеком-тематики, нестандартное мышление и творческий потенциал авторов. Определить победителей было непросто: все инициативы заслуживают быть отмеченными и реализованными на практике».

Победителями стали студенты третьего курса факультета вычислительной техники Валерия Агапова и Александр Кудашов с проектом «Виртуальный лекторий». Они получили от компании Tele2 стипендию в размере 80 тысяч рублей.

Второе и третье места заняли студенты третьего курса факультета информационных технологий и электроники. Серебро (по 40 тысяч) досталось Анастасии Березиной с проектом «PROPS - приложение для техники речи» и автору «Цифрового сервиса AR-навигации» Денису Чернышову. Третье место также разделили авторы двух работ: Михаил Никитин с «Системой интеллектуального городского уличного освещения» и Алина Сашина и Дмитрий Овчинников, которые создали проект TeleGuide. Им вручили по 20 тысяч рублей.

Все победители заявили, что заслуженные стипендии потратят на развитие и воплощение своих идей.

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