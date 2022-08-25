В Пензенской области введут программу профессионалитета

25.08.2022 | 19:11

С 1 сентября в некоторых колледжах Пензенской области учить начнут по-другому. Выпускники станут подходить конкретному работодателю, уметь то, что нужно на определенном предприятии. При этом срок, проведенный за партами, окажется короче. Все это будет результатом введения в регионе программы профессионалитета. И это новое чем-то напоминает советское прошлое.

«Было: техникум - при каком-то заводе, система ФЗУ или СПО - для каких-то предприятий, то есть целенаправленная подготовка кадров», - подчеркнул и. о. министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

О профессионалитете он заговорил, рассказывая журналистам об итогах августовской педагогической конференции. В 2022-м она продолжалась несколько дней. Преподаватели и эксперты успели обсудить множество тем. Главная из них - рождающаяся программа развития регионального образования.

«Мы верим, что изменения, которые мы наметили, мы совершим, то есть будет прорывное принципиальное развитие Пензенской области», - отметил Игорь Щеткин.

Столичный гость, наблюдавший за работой площадок конференции, остался доволен увиденным. Эксперт Станислав Климин уверен, что проекты региона достойны трансляции на федеральный уровень.