Учеба

Пензенская школа получила грант на обучение детей мигрантов

Печать

Пензенская школа № 20 получила грант Министерства просвещения РФ в размере 2 млн рублей. Образовательное учреждение представило проект ресурсного центра социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов «Разные. Равные. Дружные».

Как пояснили в региональном министерстве образования, в Россию, в том числе и в Пензенскую область, прибывают мигранты из постсоветского пространства. Вместе со взрослыми приезжают и дети, которые должны реализовать свое право на получение образования.

Вынужденное переселение, отсутствие социального опыта поведения в новых условиях, языковой барьер осложняют их жизнь. Чтобы помочь им, школа разработает три образовательных курса по изучению русского языка.

«С октября 2021 года по май 2022-го планируется обучить не менее 300 иностранных граждан с последующей сдачей экзамена на знание русского языка», - уточнили в пресс-службе минобразования.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Спасибо тебе,вова

Гость||

Грантов на обучение детей коренного населения, чтобы

penzainform.ru писал(a):

реализовать свое право на получение образования.
не предусмотрено. Занимайтесь с репетитором.

Гость||

Это уже запредельный маразм.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте