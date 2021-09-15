Пензенская школа получила грант на обучение детей мигрантов

15.09.2021 | 10:49

Пензенская школа № 20 получила грант Министерства просвещения РФ в размере 2 млн рублей. Образовательное учреждение представило проект ресурсного центра социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов «Разные. Равные. Дружные».

Как пояснили в региональном министерстве образования, в Россию, в том числе и в Пензенскую область, прибывают мигранты из постсоветского пространства. Вместе со взрослыми приезжают и дети, которые должны реализовать свое право на получение образования.

Вынужденное переселение, отсутствие социального опыта поведения в новых условиях, языковой барьер осложняют их жизнь. Чтобы помочь им, школа разработает три образовательных курса по изучению русского языка.

«С октября 2021 года по май 2022-го планируется обучить не менее 300 иностранных граждан с последующей сдачей экзамена на знание русского языка», - уточнили в пресс-службе минобразования.