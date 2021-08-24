В минобре назвали число школ с низкими результатами обучения

24.08.2021 | 12:53

В Пензенской области есть 50 школ с низкими образовательными результатами. Об этом заявил врио главы регионального минобра Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«С этими школами мы плотно работаем уже второй год. Прежде всего это обучение: педагоги из этих школ проходят обучение в Российской академии образования, 90% уже прошли. Мы закрепили успешные школы с высокими результатами за данными образовательными организациями, чтобы на протяжении длительного периода это кураторство позволило выравнять ситуацию. Данную работу мы будем продолжать», - рассказал врио министра.

Кроме того, по его словам, будет сформирован кадровый резерв управленцев в сфере образования.

«Не секрет, что корпус завучей и директоров сегодня имеет достаточно возрастной уровень, а требования, предъявляемые к системе управления школой, настолько быстро меняются, что необходимо знание современных технологий. Ими обладают молодые специалисты, желающие развиваться», - отметил Александр Воронков.

Все эти меры должны помочь отстающим школам выйти по крайней мере на средний по области уровень.