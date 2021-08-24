Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|15:14
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Учеба

В минобре назвали число школ с низкими результатами обучения

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В Пензенской области есть 50 школ с низкими образовательными результатами. Об этом заявил врио главы регионального минобра Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«С этими школами мы плотно работаем уже второй год. Прежде всего это обучение: педагоги из этих школ проходят обучение в Российской академии образования, 90% уже прошли. Мы закрепили успешные школы с высокими результатами за данными образовательными организациями, чтобы на протяжении длительного периода это кураторство позволило выравнять ситуацию. Данную работу мы будем продолжать», - рассказал врио министра.

Кроме того, по его словам, будет сформирован кадровый резерв управленцев в сфере образования.

«Не секрет, что корпус завучей и директоров сегодня имеет достаточно возрастной уровень, а требования, предъявляемые к системе управления школой, настолько быстро меняются, что необходимо знание современных технологий. Ими обладают молодые специалисты, желающие развиваться», - отметил Александр Воронков.

Все эти меры должны помочь отстающим школам выйти по крайней мере на средний по области уровень.

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Гость||

где выборы хорошо организовывают, как надо, тама и жди низкий уровень образования, про Бессоновку к примеру уже понятно

Гость||

Глазастым директорам лишь бы фотоотчёты красивые лепить

Гость||

"За данными, данную работу", без этого слова обойтись нельзя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не секрет, что корпус завучей и директоров сегодня имеет достаточно возрастной уровень,
нужно молодых назначать, без мозгов, но которые ноги умеют раздвигать. Смотри, как Стручков вылетишь с таким подходцем

Гость||

Полностью согласна с министром, пусть Воронков первым освободит свое место молодым и перспективным

Гость||

50 школ. Это много? Назовите.

Гость||

Реальные знания учеников можно проверить только тогда, когда у них не будет ни какого доступа к интернету. По реальным знаниям нынешние круглые отличники знают меньше чем троечники времен СССР , плюс к этому им привили клиповое и шаблонное мышление ,особенно сильно реформа образования ударила по инженерно-конструкторской школе по всем направлениям.

Гость||

Гость писал(a):

Полностью согласна с министром, пусть Воронков первым освободит свое место молодым и перспективным
с длинными ногами и короткой юбкой

Гость||

Интересен демографический анализ учеников данных 50 школ. Уровень материальной обеспеченности, доступность интернета, транспортное сообщение, возможность занятий с репетитором.

А то выкатываются на показателях детей , в которых родители вкладывают серьезные деньги , а в школах сидят пидагожки и сплетнями косточки перемывают и деньги вытягивают черёд родительские комитеты себе на ништячки. Уровень училок не высок, но достаточен для обеспечения работы уик и создания видимости передачи знаний

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Полностью согласна с министром, пусть Воронков

> первым освободит свое место молодым и перспективным

с длинными

> ногами и короткой юбкой

=====

Критерии отбора в Кадровый резерв или в молодую гвардию?

Гость||

Это потому что на день знаний и выпускной алкоголь не продают!

Гость||

43 школа на каком месте ?

Имя: Гость
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