В Заречном ждут решения о форме обучения школьников 19 января

18.01.2021 | 10:03

В Заречном дистанционное обучение школьников, введенное из-за морозов в понедельник, 18 января, может продлиться. Об этом сообщил глава администрации города Олег Климанов.

«Департамент образования и директорский корпус уведомляют о том, что обучение с 1-го по 11-й класс 18.01.2021 будет осуществляться в дистанционном режиме. Решение о форме обучения 19.01.2021 будет принято на основании прогноза, о чем участники образовательных отношений будут уведомлены не позднее 13:00 18.01.2021», - написал Климанов на личной странице во «ВКонтакте».

На дистанционное обучение временно перевели и школьников Пензы. Не посещать образовательные заведения разрешили ученикам 1-7-х классов. Для тех детей, которые все же придут в школу, организуют дежурные класс-группы.

По данным Гисметео, 19 января в Заречном ожидается до минус 24 градусов. В Пензе - до минус 25. Такая же погода прогнозируется и на 20-е число.

Решения по поводу режима обучения на эти дни будут приняты позднее.