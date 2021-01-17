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Учеба

Пензенские школьники временно перейдут на дистанционное обучение

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В понедельник, 18 января, в Пензе в связи с морозной погодой отменят традиционные уроки у учеников 1-7-х классов. Ребята будут заниматься дистанционно.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В общеобразовательных учреждениях организуют дежурные класс-группы для тех детей, которые все же придут в школу.

«Детские сады города работают в обычном режиме», - добавили в администрации.

Ранее стало известно, что 18 января в области местами ожидается тридцатиградусный мороз, а также туман с видимостью менее 500 метров. Жителям посоветовали одеваться теплее и избегать переохлаждений.

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Гость||

А как в районах?

Гость||

В спутнике дети идут в школу. По районам решения нет?

Гость||

1 класс дистанционно?

Гость||

Как 1 класс дистанционно?? Родителям увольняться с работы??

Гость||

Все школы Пензы

Гость||

1-й класс на улице

Гость||

Дети с 1 по 7 класс дома но в школах будут дежурные группы.

Гость||

А кому ехать до школ должны обморозится!?

Гость||

В мое школьное детство в Тюменской области тоже отменяли занятия в школе в -40, -45 С на улице, но никакой дистанционки при этом не было. И мы радостные, что уроки отменили, шли на улицу играть.

Имя: Гость
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