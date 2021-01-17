Пензенские школьники временно перейдут на дистанционное обучение

В понедельник, 18 января, в Пензе в связи с морозной погодой отменят традиционные уроки у учеников 1-7-х классов. Ребята будут заниматься дистанционно.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В общеобразовательных учреждениях организуют дежурные класс-группы для тех детей, которые все же придут в школу.
«Детские сады города работают в обычном режиме», - добавили в администрации.
Ранее стало известно, что 18 января в области местами ожидается тридцатиградусный мороз, а также туман с видимостью менее 500 метров. Жителям посоветовали одеваться теплее и избегать переохлаждений.
А как в районах?