В школах Заречного из-за коронавируса изменили систему обучения

26.11.2020 | 11:14

В зареченских школах скомбинировали дистанционное обучение и классический формат. Как рассказали в администрации закрытого города, часть уроков у ребят проходит в стенах образовательного учреждения, а часть - по видеосвязи.

Такую форму обучения назвали вынужденной. Она сохранится до тех пор, пока заболеваемость коронавирусом и респираторными инфекциями в Заречном не пойдет на спад.

На четверг, 26 ноября, в городе на карантин закрыли четыре класса. На больничном находятся 53 педагога, то есть каждый шестой из общего количества. Некоторые учителя, несмотря на болезнь, ведут уроки онлайн.

По словам начальника городского департамента образования Елены Аникиной, по итогам первой половины года смешанная форма обучения дала положительный эффект.

«В Заречном активнее используется в учебном процессе и модульная форма обучения (обучение блоками). Как объяснили в департаменте образования, если, к примеру, заболел математик, то его заменит преподаватель английского языка. И у детей на этой неделе будет погружение в английский язык. А когда учитель выйдет с больничного, английский сменит математика», - добавили в администрации города.

Таким образом, школьники пройдут программу и получат необходимый объем знаний.