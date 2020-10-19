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Учеба

В области на карантин по ковиду закрыты 2 школы, 87 классов и 14 групп

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В понедельник, 19 октября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области озвучила актуальные данные по закрытым на карантин учебным заведениям.

Из-за коронавируса в регионе не работают две школы, распущены ученики 87 классов в других образовательных учреждениях и воспитанники 14 групп в детских садах.

После снятия ограничений к занятиям приступили учащиеся одного класса.

Что касается ОРВИ, то по этой причине закрыты 47 классов в школах и 10 групп в детсадах. В 8 классах с этой недели карантин кончился.

Ребята, вынужденные оставаться дома, находятся на дистанционном обучении.

По данным на 12 октября, в Пензенской области на карантине по коронавирусу были 1 школа (в Заречном), 43 класса и 9 групп в детсадах.

В целом за весь период пандемии опасную инфекцию выявили у 737 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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