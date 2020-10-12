В Пензенской области на карантин по ковиду закрыты 1 школа и 43 класса

По данным на понедельник, 12 октября, в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 1 школа (в Заречном), 43 класса в других образовательных учреждениях и 9 групп в детских садах.
Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.
Уточняется, что к занятиям вернулись ученики семи распущенных ранее из-за COVID-19 классов.
Что касается острых респираторных вирусных инфекций, по этой причине в настоящее время школу не посещают учащиеся 50 классов, детсады - воспитанники 7 групп.
«С карантина по ОРВИ вышли 26 классов», - добавили в пресс-службе.
Неделю назад из-за коронавируса полностью не работал многопрофильный лицей в селе Малая Сердоба, были распущены 35 классов в других учреждениях и 7 групп в детских садах области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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