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Учеба

В Пензенской области на карантин по ковиду закрыты 1 школа и 43 класса

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По данным на понедельник, 12 октября, в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 1 школа (в Заречном), 43 класса в других образовательных учреждениях и 9 групп в детских садах.

Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

Уточняется, что к занятиям вернулись ученики семи распущенных ранее из-за COVID-19 классов.

Что касается острых респираторных вирусных инфекций, по этой причине в настоящее время школу не посещают учащиеся 50 классов, детсады - воспитанники 7 групп.

«С карантина по ОРВИ вышли 26 классов», - добавили в пресс-службе.

Неделю назад из-за коронавируса полностью не работал многопрофильный лицей в селе Малая Сердоба, были распущены 35 классов в других учреждениях и 7 групп в детских садах области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

К чему эта информация?

Гость||

Сколько детей,с ковидом лежат в больнице ?

Гость||

ВОТ СМИ и нагнетают. Прекратите уже.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько детей,с ковидом лежат в больнице ?
Там лежат их родители и бабушки-дедушки

Гость||

Озвучьте, в каких школах классы на карантине?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на понедельник, 12 октября, в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 1 школа (в Заречном), 43 класса в других образовательных учреждениях и 9 групп в детских садах.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (слухи, клевета) - Министр образования (сентябрь 2020)

Гость||

Вот только что узнала, что в нашем классе девочка лежит с пневмонией и никто карантин вводить не собирается. Пока из Москвы не прикажут, наши трусливые шакалы будут делать вид, что ничего не происходит.

Имя: Гость
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