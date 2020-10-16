В ПензГТУ состоялся региональный хакатон «Технологии возможностей»

16.10.2020 | 09:53

Свои проекты, улучшающие качество жизни людей с инвалидностью, представили экспертному жюри пензенские студенты во время регионального хакатона, который состоялся в ПензГТУ 15 октября в рамках реализации проекта Акселератор 3.0 «Технологии возможностей».

«Этот форум разработчиков проводится в сложное время и его организаторам пришлось учитывать особенности пандемии - ограничить количество участников и разместить их в разных, не сообщающихся между собой аудиториях», - подчеркнул в приветственном слове руководитель проекта Виктор Глушков (г. Москва).

Он отметил, что и время хакатона сократилось - до 8 часов.

«Тем не менее мы не стали переводить проект в онлайн, так как особенностью нашего форума является разработка и демонстрация прототипов технологий и устройств, а это требует живого участия как разработчиков, так и экспертов. Уверен, что соблюдение санитарных норм не помешает плодотворной работе участников и позволит им успешно представить свои идеи», - высказался Виктор Глушков.

ПензГТУ открыл череду региональных хакатонов, которые продолжатся в Самаре, Владивостоке, Новосибирске и завершатся в Москве. Оценивать работу были приглашены инженеры, разрабатывающие ассистивные технологии и устройства, психологи и специалисты, работающие с разными категориями инвалидов.

В итоге экспертное жюри проанализировало 10 проектов, ориентированных на людей с инвалидностью и ОВЗ: от протезирования конечностей (руки) и биоинертных упрочняющих покрытий тростей до разработок различных информационных ресурсов - электронного «поводыря», мобильного приложения для сурдоперевода, портативной игротеки для детей с ОВЗ и др.

«Я вижу, что ребята очень серьезно подошли к своим проектам. Причем некоторые из них проходят доработку в рамках различных конкурсов. Это говорит о желании разработчиков совершенствовать свои идеи, развивать их и ориентировать на различные сферы жизни. Такая универсальность, безусловно, будет интересна производителям и инвесторам», - отметил ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко.

Главным призом для победителей регионального хакатона станет участие в финальном туре, который планируется провести в ноябре этого года в Москве.

«У нас уже есть опыт успешной реализации студенческих проектов в сотрудничестве с крупными компаниями, в том числе и по производству ассистивной продукции. Надеюсь, что и этот хакатон станет хорошим стартом для талантливых студентов», - поделилась мнением заведующая сектором НИРС ПензГТУ Юлия Дианова.

А пока участники мероприятия получили сертификаты и поощрительные призы.

Мероприятия проводятся за счет Фонда президентских грантов.