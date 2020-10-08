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Учеба

Половина кузнецких выпускников выбрала вузы за пределами региона

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В пресс-службе администрации Кузнецка рассказали о судьбе выпускников, окончивших учебные заведения города в 2020 году.

Всего школьная пора завершилась для 411 юношей и девушек. Большинство выпускников (336) поступили в учебные заведения по всей стране.

Из них 131 стали студентами пензенских вузов: ПГУ, университета архитектуры и строительства, аграрного, артиллерийского инженерного института.

«На первом курсе филиала Московского университета имени С. Ю. Витте в Пензе учатся двое кузнечан. Один наш земляк зачислен в Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, еще один - в Пензенский региональный центр высшей школы Московского государственного университета технологий и управления (Первый казачий университет)», - пояснили в пресс-службе.

205 выпускников поступили в учебные заведения за пределами Пензенской области. 54 человека в настоящее время являются студентами вузов столицы, 3 из них - МГУ. 17 бывших кузнецких школьников учатся в Санкт-Петербурге.

Привлекли выпускников и вузы Самары, на учебу в этот город отправились 35 человек.

36 юных кузнечан зачислили в мордовские вузы, 19 - в саратовские, 7 - в казанские, 3 - в Ульяновский государственный университет, 2 - в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Сызрани.

2 выпускника отправились учиться в институт ФСИН России в Рязани, 2 - в Московскую область, Голицынский пограничный институт ФСБ России.

«Юноши и девушки из нашего города есть в числе первокурсников вузов Омска, Сарова, Ярославля, Тулы», - добавили в пресс-службе мэрии.

Один выпускник ради учебы покинул пределы России. Он поступил в университет Цзяньсу в Китае.

Среднее профессиональное образования выбрали 54 бывших школьника, остальные (их 21) решили не продолжать учебу и устроились на работу.

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