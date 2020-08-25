Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Воронков прокомментировал слухи об онлайн-обучении после 20 сентября

Печать

Министр образования Пензенской области Александр Воронков не подтвердил информацию о возможном переходе обучения в онлайн-режим после 20 сентября. Такие слухи муссируются среди родителей школьников в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Я вообще не понимаю, откуда взялась эта дата. Конечно, все зависит от эпидситуации. Сегодня она стабильна. Постоянно выступают представители Роспотребнадзора, медики. Необходимо соблюдать те ограничения, которые существуют, но мы будем настраиваться на традиционную форму ведения образовательного процесса», - сообщил Воронков в интервью телеканалу «Экспресс».

Ранее чиновник написал в личном инстаграм-аккаунте, что обучение в новом году будет проходить традиционно, но с введением дополнительных мер.

«Учиться будем в очном режиме, в классах, с соблюдением мер профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором», - уточнил он.

Состоятся и торжественные линейки в честь Дня знаний. Формат их проведения руководство каждого образовательного учреждения определит самостоятельно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну ,кто и для чего распускает слухи,что с 20 сентября вторая волна и всех опять на карантин закроют, кому это надо то

Гость||

Продавцам компов надо? Подчмырить этим учителей,что бы были лояльнее? Это выгодно многим...

Гость||

ага, так он всю правду и сказал вам!!!!

Гость||

в каждом слухе есть доля слуха

Гость||

Ключевое слово:всё зависит от эпидситуации.У нас каждый год осень/зима/весна эпидемии орви, гриппа и прочей респираторки.Что мешает под эту дудочку отправить на дистанционку? Теперь у них ест все права

Гость||

Это ерунда,держим кулачки за реальный срок Сане Пашкову.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я вообще не понимаю, откуда взялась эта дата.
Откуда взялась эта дата?

Выборы прошли: баранов - в стойло, холодильник - в дом! (с)

Гость||

о каких линейках речь? если в большинстве школ их отменили

Гость||

Ничего ещё не отменили, 28 собрание, тогда и скажут что по чём!

Гость||

С 20го не введут, а с 21го запросто или с 23го, или с любого другого числа! Раз разговор идёт, значит точно сделают! Прессовать точно будут, да ещё с прививками этой новой вакцины начнут по мозгам ездить, заставлять!

Гость||

Гость писал(a):

Прессовать точно будут, да ещё с прививками этой новой вакцины начнут по мозгам ездить, заставлять!
Ну тебе то чего бояться? У тебя для езды нет основы.

Гость||

Тебя объезжать будут, умник! Не забудь уколоться!

Гость||

Сегодня она стабильна

что у вас стабильно каждый день столько заболевших вы что на учениках решили опыты проводить для чего идти в школы чтобы друг по дружке заражались и по цепочки все дома родственники что малый показатель не по плану идет программа по заболеванию

Гость||

Воронков согласен уйти по собственному, если это окажется не слухами? Или он не мужик, а балаболка?

Гость||

А дома учиться - это не учение, а издевательство, в школах-то не пойми как учат, а онлайн половина учителей не могут преподавать. Дети в лагерь съездили и никто не заболел. Болеют пожилые в основном.

Кто боится в школу идти пусть переходит на домашнее обучение и больше не боится!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте