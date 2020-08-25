Воронков прокомментировал слухи об онлайн-обучении после 20 сентября

25.08.2020 | 09:22

Министр образования Пензенской области Александр Воронков не подтвердил информацию о возможном переходе обучения в онлайн-режим после 20 сентября. Такие слухи муссируются среди родителей школьников в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Я вообще не понимаю, откуда взялась эта дата. Конечно, все зависит от эпидситуации. Сегодня она стабильна. Постоянно выступают представители Роспотребнадзора, медики. Необходимо соблюдать те ограничения, которые существуют, но мы будем настраиваться на традиционную форму ведения образовательного процесса», - сообщил Воронков в интервью телеканалу «Экспресс».

Ранее чиновник написал в личном инстаграм-аккаунте, что обучение в новом году будет проходить традиционно, но с введением дополнительных мер.

«Учиться будем в очном режиме, в классах, с соблюдением мер профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором», - уточнил он.

Состоятся и торжественные линейки в честь Дня знаний. Формат их проведения руководство каждого образовательного учреждения определит самостоятельно.