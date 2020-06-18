ИТ-колледж: Поступи правильно - поступи к нам

18.06.2020 | 10:57

Приемная комиссия Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа) приглашает выпускников 9-х, 11-х классов на обучение.

В 2020 году прием абитуриентов будет осуществляться по следующим специальностям и профессиям:

- сетевое и системное администрирование;

- информационные системы и программирование;

- организация и технология защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

- почтовая связь;

- инфокоммуникационные сети и системы связи;

- радиоэлектронные приборные устройства;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

- технология металлообрабатывающего производства;

- сварочное производство;

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- оператор станков с программным управлением.

Для приема поступающих выделено 550 бюджетных мест.

В образовательном учреждении перечислили причины, по которым ежегодно около 600 выпускников школ делают выбор в пользу ИТ-колледжа:

1) потребность в кадрах информационного и промышленного профиля в Пензенской области, России и мире с каждым годом только растет;

2) такие специалисты, как правило, хорошо зарабатывают;

3) учащиеся получают качественное образование благодаря высококвалифицированным педагогам и современному (соответствующему международным стандартам) оборудованию мастерских и лабораторий;

4) имеется более 200 баз (предприятий, компаний) прохождения практики на реальных рабочих местах;

5) в ИТ-колледже нет вступительных экзаменов (нужно только написать заявление, представить аттестат, копию паспорта и 4 фото 3х4);

6) выплачиваются академические и социальные стипендии;

7) у учащихся насыщенная студенческая жизнь: игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье (в Анапу), спортивные соревнования, занятия вокалом и хореографией в студиях и др.;

8) обеспечено бесплатное питание ребят, обучающихся по рабочим профессиям;

9) юношам предоставляется отсрочка от службы в армии;

10) выпускники колледжа поступают в вузы без ЕГЭ (по внутренним испытаниям - собеседованию, экзаменам, тестированию и пр.).

Для направления заявления онлайн абитуриенту достаточно зайти в раздел «Приемная комиссия» (на главной странице официального сайта колледжа www.ит-колледж.рф в верхнем правом углу) и пройти по ссылке «Подать заявление».

На все вопросы ответят секретари приемной комиссии по телефонам: (8412) 22-19-28 (учебный комплекс информационных технологий, ул. Пушкина, 137), (8412) 22-18-08 (учебный комплекс промышленных технологий, пр-т Строителей, 7).

Подробности на сайте колледжа: www.ит-колледж.рф.