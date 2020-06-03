В многопрофильной гимназии № 4 полным ходом идет ремонт

03.06.2020 | 19:10

С 1-го по 5-й класс - налево, с 6-го по 11-ый - направо через дорогу, во второй корпус многопрофильной гимназии № 4. Так распределится поток ребят в новом учебном году. А пока там идет ремонт.

Здание передали общеобразовательному учреждению в 2016 году. До этого оно принадлежало машиностроительному техникуму. Последнее несколько лет пустовало, но теперь в постройку решили вдохнуть новую жизнь.

«В данном здании будут находиться специализированные классы (физика, информатика), мастерские. В полном объеме будет осуществляться учебный процесс», - сообщила заместитель директора многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» Ольга Сараскина.

В корпусе даже предусмотрена столовая. Правда, готовить в ней не будут, станут только кормить ребят. Появится актовый зал.

Подрядная организация трудится сразу в нескольких направлениях: ремонт фасада, внутренних помещений и гидроизоляция.

«С одной стороны здание завалено землей. Мы будем все выкапывать, делать гидроизоляцию, усиливать фундамент, цоколь и закапывать все назад», - пояснил генеральный директор подрядной организации Александр Лыков.

Такая реанимация корпуса будет стоить около 9 миллионов рублей.

Всего к новому учебному году планируется капитально отремонтировать 28 школ и 4 детских сада.