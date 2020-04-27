Стало известно, будет ли ЕГЭ-2020 отличаться от экзаменов прошлых лет

27.04.2020 | 10:52

ЕГЭ-2020 не будет отличаться от экзаменов прошлых лет. Об этом заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков в понедельник, 27 апреля, на совещании в режиме видео-конференц-связи.

Он напомнил, что девятиклассники (их 11 298) будут сдавать только русский язык и математику, а одиннадцатиклассники (их 5 383, а вместе с выпускниками прошлых лет и учащимися ссузов 5 780), помимо этих обязательных экзаменов, еще 2-3 предмета по выбору.

«Сроки основного этапа перенесены с мая-июня на июнь-июль, но и данные сроки пока являются проектными. Министерство просвещения окончательно утвердит расписание после майских праздников», - пояснил Александр Воронков.

Предварительно решено, что 11-классники 11 июня будут сдавать русский язык, 15-го математику; 9-классники - 12 июня математику, 16-го русский.

Для первых в школах подготовлено 29 пунктов проведения экзамена (всего же их 42, включая колонии и пункты на дому для детей-инвалидов), для вторых - 58.

Все пункты оснащены металлодетекторами, так называемыми глушителями сигнала мобильных телефонов, системами видеонаблюдения.

В этом году решено до и после экзамена проводить дезинфекцию помещений, а на входе организовать бесконтактную термометрию всех участников. Взрослым рекомендуется использовать медицинские маски.

Выслушав доклад, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание, что нынешним выпускникам приходится готовиться к экзаменам в непростых условиях, поэтому могут возникнуть проблемы.

«Нужно предложить дополнительно психологов для детей, которые в этом нуждаются, переговорить с родителям, дать телефоны психологической службы. Идет мощнейшая психологическая нагрузка, дети не выдерживают, бывают даже трагедии. Важно, чтобы обстановка была не гнетущая», - подчеркнул он.