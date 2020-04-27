Стало известно, будет ли ЕГЭ-2020 отличаться от экзаменов прошлых лет

ЕГЭ-2020 не будет отличаться от экзаменов прошлых лет. Об этом заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков в понедельник, 27 апреля, на совещании в режиме видео-конференц-связи.
Он напомнил, что девятиклассники (их 11 298) будут сдавать только русский язык и математику, а одиннадцатиклассники (их 5 383, а вместе с выпускниками прошлых лет и учащимися ссузов 5 780), помимо этих обязательных экзаменов, еще 2-3 предмета по выбору.
«Сроки основного этапа перенесены с мая-июня на июнь-июль, но и данные сроки пока являются проектными. Министерство просвещения окончательно утвердит расписание после майских праздников», - пояснил Александр Воронков.
Предварительно решено, что 11-классники 11 июня будут сдавать русский язык, 15-го математику; 9-классники - 12 июня математику, 16-го русский.
Для первых в школах подготовлено 29 пунктов проведения экзамена (всего же их 42, включая колонии и пункты на дому для детей-инвалидов), для вторых - 58.
Все пункты оснащены металлодетекторами, так называемыми глушителями сигнала мобильных телефонов, системами видеонаблюдения.
В этом году решено до и после экзамена проводить дезинфекцию помещений, а на входе организовать бесконтактную термометрию всех участников. Взрослым рекомендуется использовать медицинские маски.
Выслушав доклад, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание, что нынешним выпускникам приходится готовиться к экзаменам в непростых условиях, поэтому могут возникнуть проблемы.
«Нужно предложить дополнительно психологов для детей, которые в этом нуждаются, переговорить с родителям, дать телефоны психологической службы. Идет мощнейшая психологическая нагрузка, дети не выдерживают, бывают даже трагедии. Важно, чтобы обстановка была не гнетущая», - подчеркнул он.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Когда уже отменят эту хрень?