18.03.2020 | 14:55

Досрочный этап ЕГЭ для пензенских выпускников переносят на дни основного периода в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Государственную аттестацию юноши и девушки будут проходить с 25 мая по 29 июня. Соответствующий приказ Рособрнадзора появится в ближайшее время.

«В области будет проведена работа по организации проведения итоговой аттестации для участников досрочного этапа: пройдет перерегистрация, подготовлены дополнительные аудитории, которые будут использованы в случае необходимости», - добавили в пресс-службе.

На сдачу досрочного ЕГЭ придут выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые по объективным причинам не могут экзаменоваться в основной период.

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