Педагог: Лето - время готовиться к учебе в следующем году

07.06.2024 | 08:20

Школьники могут во время каникул не только отдохнуть, но и подготовиться к новому учебному году. В особенности это актуально для тех, кто в 2025-м будет сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рекомендует составить план летнего обучения. Ее советы публикуют «Известия».

В первую очередь, по словам педагога, необходимо определить, чего именно школьник желает достичь за каникулы.

«Это может быть подготовка к экзаменам, изучение или повторение определенного предмета, возможно, это будет просто чтение списка литературы, который задали в школе, или изучение критериев и спецификации. В любом случае необходимо четко зафиксировать: «спустя три месяца лета я буду...». Например, «спустя три месяца лета я буду точно знать нужную теорию по биологии к сдаче экзамена» или «спустя три месяца лета я закрою пробелы в математике за прошлый учебный год», - объяснила Виктория Подсухина.

Затем нужно разработать конкретные шаги, составить список тем и заданий и приступить к практике. К примеру, чтобы подтянуть знания по математике, следует написать тестирование и разобрать сложные моменты и ошибки. Это поможет понять, какие именно моменты вызывают затруднения, и работать уже конкретно над ними.

Заниматься следует по расписанию, чередуя время между учебой, отдыхом и другими занятиями. В графике нужно указать часы занятий по тому или иному предмету. Причем лучше составить план на долгую перспективу, как минимум на месяц.

«Соберите необходимые материалы: подготовьте учебники, прошлые конспекты и тетради и доступ к онлайн-ресурсам. Также создайте благоприятную обстановку для учебы: найдите спокойное место, где вас не будут отвлекать», - советует педагог.

Она также советует самоконтролировать процесс. Для этого можно писать работы, составлять конспекты, заучивать теорию или просить учителя (репетитора) проверить письменные задания.

Чтобы дать подростку дополнительную мотивацию для летних занятий, Виктория Подсухина рекомендует составить список плюсов и минусов такого обучения. В минусах должно быть все то, что можно было бы закрыть летом, а в итоге придется наверстывать во время учебного года.