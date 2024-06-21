100 баллов по обществознанию и информатике - у учеников из районов

21.06.2024 | 14:55

В Пензенской области подвели итоги ЕГЭ по обществознанию и информатике. Первый выпускники сдавали 4 июня, второй - 7-го и 8-го.

В основной срок знания по обществознанию проверяли 1 940 человек. Высокие баллы получили более 13% учеников, а Анастасия Якушкина из школы № 8 г. Каменки - все 100.

«Получив результаты ЕГЭ, я понимаю, что сейчас мне открылось много дорог. Но особенно сильно меня привлекает профессия учителя. Я уже давно мечтаю освоить эту специальность и вижу себя именно в педагогике. Поэтому мне бы хотелось поступить в Московский педагогический государственный институт на факультет прикладной филологии», - поделилась Анастасия.

В основной период в ЕГЭ по информатике приняли участие 988 человек, сообщили в областном министерстве образования. Выпускник школы имени П. А. Столыпина в селе Неверкино Рамиль Фаткуллин получил 100 баллов. Ранее он набрал 99 по профильной математике.

«Я буду пробовать поступить в разные вузы на IT-направление. Будущим участникам ЕГЭ хотел бы пожелать терпения и веры в себя», - заявил он.

Таким образом, по итогам 8 экзаменов в Пензенской области насчитывается 41 стобалльник: 14 - по русскому языку, 12 - по химии, 7 - по профильной математике, 4 - по физике, 2 - по литературе, по 1 - по обществознанию и информатике. По географии, как и в прошлом году, набрать 100 баллов не удалось никому.