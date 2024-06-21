В регламент проведения ЕГЭ планируют внести изменения

21.06.2024 | 18:01

В регламент проведения ЕГЭ могут внести изменения, которые защитят права детей и сделают процедуру прозрачнее. При этом учтут обращения, которые поступили на горячую линию комитета Госдумы по просвещению.

Первый зампред комитета Яна Лантратова подчеркнула, что прикосновение к участнику экзамена запрещено порядком проведения. Это и другие положения хотят закрепить федеральным законом, пишет «Парламентская газета».

По словам Лантратовой, в каждом пункте проведения ЕГЭ должны работать общественные наблюдатели. Ими могут быть муниципальные депутаты.

Для участников необходимо заранее проводить инструктаж на тему, что разрешено брать с собой и как вести себя в аудитории. Объяснять это необходимо и детям, находившимся на индивидуальном обучении.

6 июня в Госдуму внесли законопроект о замене ЕГЭ государственными экзаменами. Отмена ЕГЭ, отмечается в пояснительной записке, избавит выпускников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», сохранит их психическое и физическое здоровье, повысит уровень знаний.

Законопроект, очевидно, будет отклонен, заявил «Парламентской газете» 20 июня первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.