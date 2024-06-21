Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|18:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В регламент проведения ЕГЭ планируют внести изменения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В регламент проведения ЕГЭ могут внести изменения, которые защитят права детей и сделают процедуру прозрачнее. При этом учтут обращения, которые поступили на горячую линию комитета Госдумы по просвещению.

Первый зампред комитета Яна Лантратова подчеркнула, что прикосновение к участнику экзамена запрещено порядком проведения. Это и другие положения хотят закрепить федеральным законом, пишет «Парламентская газета».

По словам Лантратовой, в каждом пункте проведения ЕГЭ должны работать общественные наблюдатели. Ими могут быть муниципальные депутаты.

Для участников необходимо заранее проводить инструктаж на тему, что разрешено брать с собой и как вести себя в аудитории. Объяснять это необходимо и детям, находившимся на индивидуальном обучении.

6 июня в Госдуму внесли законопроект о замене ЕГЭ государственными экзаменами. Отмена ЕГЭ, отмечается в пояснительной записке, избавит выпускников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», сохранит их психическое и физическое здоровье, повысит уровень знаний.

Законопроект, очевидно, будет отклонен, заявил «Парламентской газете» 20 июня первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте