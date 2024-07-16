Составлен портрет школьников, решивших пересдать ЕГЭ

16.07.2024 | 09:27

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев составил потрет школьников, заявившихся на пересдачу ЕГЭ. Таковых было 113,5 тыс. человек, то есть около 19% от общего числа выпускников.

«Среди них единичные случаи - высокобалльники. Половина - это ребята, которые не преодолели минимальный порог. Еще 30% - выпускники, которые набрали 31-40 баллов и планируют поступать в вузы на контрактной основе», - рассказал он в интервью РБК.

По словам Анзора Музаева, введение возможности пересдать один из предметов по выбору положительно повлияло на психологический настрой школьников.

«Да, есть единичные случаи, когда дети переволновались или, например, выпускник заболел и с высокой температурой пришел на экзамен, вместо того чтобы завершить и сдать его в резервный день, и в итоге получил плохие результаты. В таком случае пересдача также позволяет улучшить результат», - констатировал глава Рособрнадзора.

В заключение он отметил, что дни пересдачи связаны с большой нагрузкой на бюджет.

«Для этого необходимо организовать работу в 1 200 пунктах проведения экзаменов силами порядка 60 тыс. организаторов и их работу нужно будет оплатить. Видеопоток, обработка информации, работа предметных комиссий - все это оплачивается. Да, это нагрузка на региональный бюджет, в какой-то степени - на федеральный. Но все ради детей», - подчеркнул Анзор Музаев.

В Пензенской области заявление на пересдачу подали 629 человек, из них 4 июля 190 решали задания по обществознанию, 135 - по информатике, 55 - по химии, 50 - по русскому языку, 23 - по английскому языку (письменная часть), 10 - по физике, 1 - по немецкому языку (письменная часть).

5 июля 57 выпускников решили пересдать ЕГЭ по биологии, 43 - по профильной математике, 27 - по базовой математике, 23 - по английскому языку (устная часть), 19 - по литературе, 18 - по истории, 1 - по немецкому языку (устная часть), 1 - по географии.