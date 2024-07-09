В Пензенской области ни один участник ЕГЭ не попался со шпаргалкой

09.07.2024 | 15:40

В 2024 году в Пензенской области на ЕГЭ не было ни одного нарушителя, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2023-м выявили двоих: один воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих участников аннулировали.

В целом по стране число нарушителей в 2024 году снизилось более чем на 20%, заявили в Рособрнадзоре при подведении итогов экзаменационной кампании.

В основной период в этом году удалили 768 человек, в 2023-м - 969. «Основные причины удаления - использование мобильных телефонов и шпаргалок», - процитировала руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева «Парламентская газета».

Ранее директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева сообщала, что в Пензенской области практически каждый год фиксируются случаи, когда школьники проносят на ЕГЭ запрещенные предметы.

«У нас были горькие случаи, когда участник каким-то образом все-таки пронес телефон и еще до экзамена он у него просто зазвонил. У кого-то он зазвонил во время экзамена, у кого-то будильник зазвонил. Он им [телефоном] и не пользовался, но в стенах пункта проведения таких вещей не должно быть. Будет удаление без права пересдачи», - объяснила Татьяна Фадеева.

По ее словам, такие строгие правила необходимы для защиты честных школьников, которые рассчитывают потрудиться и заслужить бюджетное место в вузе.