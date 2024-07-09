Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

В Пензенской области ни один участник ЕГЭ не попался со шпаргалкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2024 году в Пензенской области на ЕГЭ не было ни одного нарушителя, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2023-м выявили двоих: один воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих участников аннулировали.

В целом по стране число нарушителей в 2024 году снизилось более чем на 20%, заявили в Рособрнадзоре при подведении итогов экзаменационной кампании.

В основной период в этом году удалили 768 человек, в 2023-м - 969. «Основные причины удаления - использование мобильных телефонов и шпаргалок», - процитировала руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева «Парламентская газета».

Ранее директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева сообщала, что в Пензенской области практически каждый год фиксируются случаи, когда школьники проносят на ЕГЭ запрещенные предметы.

«У нас были горькие случаи, когда участник каким-то образом все-таки пронес телефон и еще до экзамена он у него просто зазвонил. У кого-то он зазвонил во время экзамена, у кого-то будильник зазвонил. Он им [телефоном] и не пользовался, но в стенах пункта проведения таких вещей не должно быть. Будет удаление без права пересдачи», - объяснила Татьяна Фадеева.

По ее словам, такие строгие правила необходимы для защиты честных школьников, которые рассчитывают потрудиться и заслужить бюджетное место в вузе.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте