В Госдуме предложили отказаться от экзаменов после 9-го класса

04.07.2024 | 19:14

В четверг, 4 июля, на заседании комитета Госдумы по просвещению подняли вопрос об отмене ОГЭ после 9-го класса.

Некоторые депутаты указали, что не видят смысла в этой «генеральной репетиции» ЕГЭ. Так, по мнению зампреда комитета по просвещению Нурбаганда Нурбагандова, эти экзамены ни на что не влияют и не мотивируют школьников поступать на рабочие специальности в техникумы, пишет «Парламентская газета».

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов добавил, что организация ОГЭ влетает в серьезную бюджетную копеечку. Согласилась с коллегами и член комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев по итогам заседания выступил против этой идеи.

«Я не разделяю позицию, что надо сокращать количество экзаменов. Это, по моему мнению, ни к чему хорошему не приведет», - цитирует ТАСС министра.

Ранее Президент РФ поручил сократить объем домашней работы у школьников и усовершенствовать учебные программы, убрав из них лишние контрольные работы.