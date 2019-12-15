15.12.2019 | 11:17

Первые воспитанники каменской школы росли исключительно на советских мультфильмах. Но и сегодняшние тоже знают любимые мелодии своих мам, пап, бабушек и дедушек.

Детской школе искусств Каменки исполнилось 65 лет. Изначально это было учреждение, где занимались только юные музыканты. Потом все изменилось.

«Пятнадцать лет назад нас соединили, реорганизовали - и получилась детская школа искусств. Как детская школа искусств мы совсем еще молодые, нам только 15 лет. А как в общем все - то 65 лет. Как сказать - много или мало? Я думаю, что есть еще чему поучиться, что сделать в дальнейшем. Но и за спиной у нас довольно-таки большой багаж», - рассказала директор детской школы искусств Каменского района Елена Токарева.

Это ребята и продемонстрировали во время концерта, посвященного юбилею любимой школы. В нем приняли участие более ста ее воспитанников.