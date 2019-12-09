09.12.2019 | 12:57

Проректор Пензенского государственного университета по трудоустройству и работе с выпускниками Владимир Симагин назвал дополнительное образование возможностью встать на ступень выше в профессиональном развитии. Так он прокомментировал итоги проекта вуза по бесплатному обучению населения.

Напомним, 2 000 человек стали слушателями бесплатных курсов повышения квалификации в рамках программы «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». Обучение велось по пяти программам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы».

«Актуальность программ обусловлена тем, что они составлены с учетом реалий современного рынка труда. Все программы являются уникальными в своем роде. Они разрабатывались ведущими профессорами ПГУ с учетом мнения работодателей и современных тенденций развития экономики и общества. Нашей задачей было вооружить слушателей курсов такими знаниями, которые помогут им стать на ступень выше в своем профессиональном развитии: кому-то позволят продвинуться по карьерной лестнице, кому-то - найти новую работу, а кому-то, если говорить, например, о программе подготовки цифровых кураторов, нести свои знания дальше в массы», - отметил Владимир Симагин.

Проректор ПГУ пояснил, что перед страной поставлена задача перевести экономику на новые рельсы, рельсы цифровизации. «Это будущее, мы должны не просто не отставать от мира, мы должны идти впереди. Поэтому такое большое внимание руководством страны уделяется этому направлению. Что же касается ПГУ как самого крупного вуза в регионе, то кому, как не нам, быть на передовой государственных интересов. ПГУ активно и, самое главное, результативно участвует в нацпроектах. Уже выиграно три гранта в рамках национального проекта «Образование». Один из них (чуть более 9 млн рублей) как раз направлен на обучение населения на курсах повышения квалификации», - добавил Владимир Симагин.

Сами слушатели отмечают, что повышение квалификации помогает им как в укреплении на профессиональном поприще, так и в освоении новых знаний. «Обучение у нас проходило две недели. По очень удобному графику, во второй половине дня, поэтому посещаемость занятий была высокой. Преподаватели рассказывают очень доступно, на занятиях происходит интерактив. Моя будущая специальность - оператор электронного правительства, новые знания в области цифровой грамотности населения, которые я получила в ПГУ, безусловно, пригодятся мне», - высказалась магистрантка ПГУ Анна Киреева.