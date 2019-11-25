25.11.2019 | 14:57

22 ноября в технологическом университете при поддержке Федерального агентства по делам молодежи состоялся региональный молодежный форум по правам человека. Его участниками стали студенты образовательных организаций Пензенской области, которым предложили обширную программу по информированию в разных сферах правовой деятельности.

«Для нас было важным создать условия для формирования у молодежи региона правового мировоззрения, навыков применения нормативных правовых актов в целях защиты собственных прав и свобод. Поэтому мы разделили программу форума на два блока - теоретический и практический», - рассказала начальник отдела по воспитательной работе ПензГТУ Татьяна Тимонина.

Теоретический блок открыла уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова. Правовые отношения и правовой статус молодых граждан в России участники обсудили на встрече с представителями социального управления города. На площадках форума ребята также получили информацию от представителей ЗАГС, УМВД России по городу Пензе, министерства труда, социальной защиты и демографии области.

Особо жаркое обсуждение состоялось во время дебатов «Человек в мире правовых отношений».

«Студенты из разных вузов делились проблемами, с которыми они сталкивались в повседневной жизни, предлагали пути их решения, получали консультации специалистов», - пояснила модератор площадки Екатерина Решетникова.

Практический блок программы также включал интеллектуальную игру «Мое право».

«Каждый участник форума получил буклет по тематике защиты прав молодежи. Суммированная в нем информация позволила участникам закрепить полученные на площадках форума знания, а также применить их в ходе Quiz-викторины», - подчеркнула один из организаторов форума, ведущий специалист по НИРС ПензГТУ Юлия Дианова.

Завершился форум фиксацией предложений по совершенствованию законодательства о правах и свободах человека и гражданина.