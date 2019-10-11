11.10.2019 | 09:58

В этом году день открытых дверей в Пензенском государственном технологическом университете пройдет в виде форума. Свободный формат позволит абитуриентам самостоятельно определить сферу своих интересов и в соответствии с ними выбрать нужную площадку.

По традиции посетителям форума «ПРОФориентация» предложат несколько блоков: абитуриентский (здесь представят направления подготовки вуза); профориентационный (участники познакомятся с разными профессиями); профессионального самоопределения (тестирование, работа с психологами); подготовки к поступлению в вуз (мастер-классы, консультации по ЕГЭ и поступлению).

«Мы предоставим также площадку для индивидуальных консультаций, где сотрудники выпускающих кафедр поделятся информацией об особенностях обучения по тому или иному направлению подготовки. Ведь еще до поступления в вуз нередко важно понять, какие дисциплины будут изучать студенты, какова материально-техническая база кафедры, есть ли перспективы трудоустройства для выпускников и как налажена работа с партнерами-работодателями», - пояснили в приемной комиссии ПензГТУ.

Регистрация участников начнется в 11:30. Старт форуму будет дан в 12:00. Его программа размещена на сайте вуза.