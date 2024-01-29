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Учеба

В Пензе оштрафовали студента, бросившего учебу

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В Пензе оштрафовали студента ПГУ, который передумал получать образование и был отчислен из университета. Дело в том, что он поступил на целевое обучение.

Летом 2019 года выпускник заключил договор с пензенским научно-исследовательским институтом и ПГУ и, выдержав вступительные испытания, прошел по конкурсу на место в пределах квоты целевого приема.

На втором году обучения у студента изменились планы. В декабре 2020 года его отчислили по собственному желанию.

Представитель ПГУ обратился в Октябрьский районный суд, потребовав взыскать с молодого человека штраф в пользу вуза. Иск был удовлетворен - речь идет о сумме 43 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила это решение без изменения.

«Студент не исполнил принятое на себя обязательство освоить образовательную программу по очной форме обучения и обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки», - пояснила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

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