Несколько категорий граждан будут бесплатно принимать на курсы в вузы

06.09.2023 | 08:13

Министерство науки и высшего образования РФ предлагает дополнить новыми пунктами Порядок приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

Как сообщает «Парламентская газета», подготовлен проект приказа о бесплатном приеме на подготовительные курсы в вузы участников спецоперации их детей.

Эта же льгота будет касаться детей врачей, погибших во время пандемии коронавируса при исполнении обязанностей.

Также бесплатно обучаться на курсах смогут Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества.

Кроме того, в проекте приказа предлагается зачислять на курсы граждан до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы и со среднедушевым доходом семьи ниже прожиточного минимума, только при наличии среднего образования.

Приказ вступит в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 мая 2029 года.